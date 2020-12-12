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Fakat Mariobet ödeme işlemlerin bazı oluşabilecek hataların önüne geçmek için sistemin inceleme ekibi tarafından, sizden kimlik bilgilerinizi isteme hakkı bulunuyor. Poker bölümünde ise Türk pokeri, Açık poker, Omaha Hold’em, Omaha hello-lo, Texas Hold’em, Tavla, Okey gibi oyunlara online olarak bahsinizi alabilirsiniz.

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Sitenin sağ alt bölümünde canlı destek hattı sembolü bulunmaktadır. Adınızı-kullanıcı advert ını girerek canlı görüşme başlatabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla da müşteri temsilcilerine bağlanmanız mümkündür. Canlı cazino masalarında alt ve üst limitler bulunur; çoğunlukla minimal limitler 1 TL, 3 TL vb. Gerçek kurpiyerlerin oyunları yönetmesi daha gerçekçi ve sıcak bir hava yaratır.

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Bu durumda bir gün içerisinde para çekimi gerçekleştirmek ad ına maksimum 20 bin TL para ödemesi yapılacak demek mümkündür. Kalan kısımlar için ise tekrar talimat vermeniz sonucunda bir başka gün çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Oyunları kazanarak yüksek bakiyelerin sahibi olabilirsiniz. Güvenilir illegal kaçak sitelerin başında gelen Mariobet bahis seçenekleri olarak aradığınız her türlü oyunları bulabilirsiniz. Spor, canlı bahis, sanal bahis, canlı on line casino, poker, 3d slots, live games, bingo, zeppelin bölümleri sistemde sizleri karşılamaktadır.

Casinodan kazanılan para nasıl çekilir?

Mariabet para çekme sınırı en az 100 TL olarak belirlenmiştir. Para çekme ve yatırma işlemleri 5 dakika içerisinde gerçekleşecek ve kullanıcıların işlemleri kısa sürede hallolacaktır. 15 bin üzeri bakiyeler için zaman 15 dakikaya uzayabilir. tenis, basketbol, hentbol, voleybol ve daha fazlası bulunan spor dallarını sitenin sol alt köşesinde görebilirsiniz.

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Para çekme konusunda her hangi bir sorun yaşamamak ad ına alt ve üst restrict para ödeme miktarını öğrenmek yararlı olacaktır. En az 100 TL ödeme yapılması yanı sıra bir gün içerisinde en fazla 20 bin TL ödeme gerçekleşebilir.