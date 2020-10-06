Космолот

Вы можете найти миссии в личном профиле в разделе Квесты. Ставка на все начисленные бонусы приветственного VIP-пакета составляет x40..

Все гости «Космолота онлайн» могут играть бесплатно в поисках лучших развлечений. Новые клиенты игровой компании могут получить в общей сложности 500 бесплатных вращений и 5000 гривен при внесении 100 гривен в качестве минимального депозита. При этом максимальный денежный бонус в размере 5000 украинских национальных валют дает право на депозит в рамках акции «Приветственный пакет»…

Оставшиеся 350 бесплатных вращений игрок получает после выполнения серии миссий. Вы можете найти их в личном кабинете в разделе доставки. Максимально возможная концентрация для данного бонуса не может быть больше 5000 грн. При пополнении счета на минимальную сумму от 2000 грн и более у пользователей есть возможность активировать приветственный VIP-пакет. Максимальный денежный бонус в этом случае составит украинская гривна..

Бесплатные бонусные вращения выдаются в количестве 100 штук на каждый депозит. Вы можете получить дополнительно 1200 бесплатных вращений при выполнении специальных миссий для пользователей этого типа приветственного пакета..

О АКЦИИ!

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Как получить рекламный бонус?

Бонус можно зачислить с помощью кнопки «Активировать» в разделе «Касса» перед внесением депозита. Каждый депозит дополняется 50 бесплатными вращениями, которые накапливаются при последующих депозитах..